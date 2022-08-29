В Новосибирске из-за коронавируса работодатели стали чаще переводить сотрудников на удаленку

В Новосибирской области уже на протяжении нескольких недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области уже на протяжении нескольких недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Помня об опыте предыдущих двух лет, многие работодатели решают заранее перевести персонал на удаленную работу, чтобы не допустить вспышек.

— Сотрудники, работающие дистанционно в связи с пандемией covid-19, сегодня есть в 15% новосибирских компаний, — сообщает сервис SuperJob, основываясь на данных своего опроса. —

Судя по опросу новосибирских работодателей, практикующих удаленку, несколько возросло и число компаний, где удаленных сотрудников много: по сравнению с июнем на 6 % увеличилось количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников (сейчас их 5%), на 2 % — где удаленщиков свыше 75% (8%). Однако наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда вне офиса работают менее 10% работников: сегодня так поступают в каждой второй компании (51%).

Чаще всего удаленно работают сотрудники, занятые в сфере информационных технологий, финансов и продаж.

Напомним, по последним данным оперштаба, на 29 августа в регионе зарегистрировано 269 513 случаев коронавируса, 533 — за последние сутки. Среди заболевших 39 993 детей. 258 622 пациента полностью выздоровели.

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