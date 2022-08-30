Погода в Новосибирске на 30 августа 2022 года: жара под +28

Под конец лето придет жара.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 30 августа 2022 года: уходящее лето напоследок решило вернуться, потому что сегодня жара поднимется, как в середине июля.
— Ночью температура составит +11…+13 градусов, днем — +26…+28. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают синоптики.
По Новосибирской области днем температура повыситься до +29 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В северных регионах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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