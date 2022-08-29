В Новосибирске на «Технопроме» показали полностью российский авиационный двигатель ПД-8

Двигатель ПД-8 полностью состоит из российский деталей. Фото: Горсайт

В Новосибирске на «Технопроме» продемонстрировали авиационный двигатель ПД-8, полностью состоящий из отечественных деталей. Двигатель начнут устанавливать на самолеты SSJ-NEW с 2024 года.

— Как вы знаете, на будущий год планируется выпустить в серию самолёт, состоящий полностью из отечественных деталей и компонентов. Как раз для него инженеры АО «Объединённая двигательная корпорация» разработали двигатель ПД-8. В нём используются все элементы только российского производства, — передает слова ведущего специалиста АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Павла Старикова Горсайт.

По словам Старикова, на запуск серийного производства ПД-8 уйдет 4-5 лет. Сейчас двигатель проходит серию наземных испытаний. К концу 2022 года начнутся летные испытания. Для этого двигатель установят на борт летающей лаборатории на базе самолета Ил-76. А уже в июне 2023 года ПД-8 пройдет сертификацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер