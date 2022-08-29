Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 16:31

В Новосибирске на «Технопроме» показали полностью российский авиационный двигатель ПД-8

На самолёты его начнут устанавливать с 2024 года
Надежда КАСЬЯНОВА
Двигатель ПД-8 полностью состоит из российский деталей. Фото: Горсайт

Двигатель ПД-8 полностью состоит из российский деталей. Фото: Горсайт

В Новосибирске на «Технопроме» продемонстрировали авиационный двигатель ПД-8, полностью состоящий из отечественных деталей. Двигатель начнут устанавливать на самолеты SSJ-NEW с 2024 года.

— Как вы знаете, на будущий год планируется выпустить в серию самолёт, состоящий полностью из отечественных деталей и компонентов. Как раз для него инженеры АО «Объединённая двигательная корпорация» разработали двигатель ПД-8. В нём используются все элементы только российского производства, — передает слова ведущего специалиста АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Павла Старикова Горсайт.

По словам Старикова, на запуск серийного производства ПД-8 уйдет 4-5 лет. Сейчас двигатель проходит серию наземных испытаний. К концу 2022 года начнутся летные испытания. Для этого двигатель установят на борт летающей лаборатории на базе самолета Ил-76. А уже в июне 2023 года ПД-8 пройдет сертификацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер