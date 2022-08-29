41-летний военный из Бердска погиб во время спецоперации на Украине

41-летний Максим Дайбов из Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото: Администрация Бердска
41-летний Максим Дайбов из Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации города.
— Максим Сергеевич родился в Красноярске, в 1999 году окончил школу в Бердске, потом вернулся в родной город, откуда его призвали на военную службу во внутренние войска МВД России, — пояснили в администрации. — После службы в армии работал в Отделе внутренних дел по городу. Бердску, в Управлении внутренних дел Красноярского края и в Отделе внутренних дел районного центра Копьево в Республике Хакасия.
В 2011 году Максим Дайбов участвовал в боевых действиях в Чечне. За это он награжден медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе» и «Участник контртеррористической операции на Кавказе», а также ему был присвоен статус «Ветеран боевых действий».
У сибиряка остались родители, брат и сын.
Церемония прощания с Максимом состоится 30 августа в час дня по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Бердске семье ефрейтора Максима Виноградова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, вручили орден Мужества. Церемония состоялась в администрации Бердска. Награду отдали жене погибшего сибиряка Анне. Она отметила, что ее супруг всегда был героем, и она гордится, что он один из первых решил участвовать в специальной военной операции, чтобы защитить мирных людей.
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