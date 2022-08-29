Глава СК поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирске ребенка заперли в магазинном холодильнике

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике в магазине. Напомним, инцидент произошел 23 августа. Школьник попросил убрать с полок просрочку, в ответ на что сотрудники магазина отвели его в холодильную камеру и закрыли там.

— Александр Бастрыкин поручил и. О. Руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело и представить доклад, — сообщили в СКР.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Напомним, проверку по данному факту проводит также прокуратура.

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