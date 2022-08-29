Глава СК поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирске ребенка заперли в магазинном холодильнике

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике в магазине. Напомним, инцидент произошел 23 августа. Школьник попросил убрать с полок просрочку, в ответ на что сотрудники магазина отвели его в холодильную камеру и закрыли там.
— Александр Бастрыкин поручил и. О. Руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело и представить доклад, — сообщили в СКР.
Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Напомним, проверку по данному факту проводит также прокуратура.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В новосибирском магазине школьника закрыли в холодильнике за то, что он попросил убрать просрочку
Сейчас в случившемся разбираются следователи (подробнее).
Прокуратура проверит магазин, где школьника заперли в холодильнике
Мальчик просил убрать с полок просрочку, и сотрудникам это не понравилось (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер