В Новосибирске изменили маршрут автобуса №13

Маршрут автобуса №13 меняется с 1 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 1 сентября изменится маршрут автобуса №13 «Ул. Тюленина — Ключ-Камышенское плато». Связано это с окончанием ремонтных работ на участке дороги по улице Мясниковой от улицы Тюленина до улицы Гребенщикова.

— Маршрут меняется в прямом и обратном направлениях. В схему включат новые остановки «Ул. Мясниковой» и «Школа №219», — сообщили в мэрии.

Напомним, что изменилась схема движения маршруток №52 и 65. В первом случае конечная остановка поменялась с «Цветочный проезд» на «ул. Белоусова». А маршрут №65 пустили по схеме «Общественный торговый центр — ул. Экваторная — Общественный торговый центр».

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