В больнице под Новосибирском ребенку наложили повязку из картона вместо гипса

Девочке наложили повязку из картона и бинта. Фото: Город Обь Онлайн

Сибирячка пожаловалась на центральную больницу города Обь. Она рассказала, что ее дочери, сломавшей ногу, вместо гипса там наложили повязку из бинтов и картона.

— Вчера произошел несчастный случай, мой ребенок неудачно упал, сильно болела нога. Пришлось ехать в больницу. В приемном покое нам любезно указали направление, и никто даже и не подумал дать кресло. Пришлось прыгать по коридорам и искать травмпункт самостоятельно, — написала женщина в паблике Вконтакте «Город Обь Онлайн». — Допрыгали. Нашли врача, оформили обращение, но никто не осмотрел ребенка, сразу направили на рентген. Пришлось опять прыгать. На снимках был перелом. Снова попрыгали к врачу. По дороге встретили добрую женщину, она нам прикатила коляску. В итоге нам сказали, что травматолога нет, и никто в больнице не может наложить гипс. И отправили нас в Облбольницу.

Гипс девочке наложили уже в другой больнице. Фото: Город Обь Онлайн

В Облбольнице девочке наложили гипс. Но инцидентом, произошедшем в ОЦГБ сибирячка осталась крайне недовольна.

В свою очередь, в больнице КП-Новосибирск пояснили, что травмпункт в медучреждении не предусмотрен. Пациентов, у которых после рентгена подтверждается перелом, направляют в профильное круглосуточное отделение ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница». В данном случае, ребенку сделали временную мобилизацию и предложили отвезти в больницу на скорой. Но женщина от этого отказалась.

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