Названы самые дорогие коттеджи в Горном Алтае. Фото: Авито

Составлен ТОП-10 самых дорогих коттеджей в Горном Алтае. Об этом пишет Amic.

Все коттеджи выставлены на продажу на сайте «Авито». На первом месте оказался дом за 169 миллионов рублей, расположенный в Чемальском районе.

− Комплекс зданий находится на участке площадью 47,6 сотки, площадь коттеджа – полторы тысячи метров квадратных, − сообщает Amic.

Речь идет о трехэтажном кирпичном доме. С его окон открывается живописный вид на реку Катунь. На территории можно найти дом для гостей, аил и вертолетную площадку.

На втором месте – коттедж за 130 миллионов рублей в селе Озерном. Он расположен на участке 20 соток, его площадь 178 метров квадратных. Двухэтажный дом сделан из бруса. Внутри – пять комнат и сауна.

На третьей строчке расположился дом-терем в поселке Артыбаш. Его стоимость составляет 120 миллионов рублей. Строение площадью 1300 метров квадратных находится на участке пять гектаров. На территории расположены основной дом, дом для гостей и банно-бассейный комплекс.

На четвертом месте – коттедж, стоимость которого тоже составляет 120 миллионов рублей. В нем два этажа и более десяти комнат. Усадьба расположена в селе Озерном. Неподалеку располагается горнолыжный курорт Манжерок.

Следом идет комплекс за 99,99 миллиона рублей, раскинувшийся на берегу Катуни в Соузге. В него входят три трехэтажных коттеджа, двухэтажный дом, а также двухэтажная баня.

На шестом месте оказался коттедж за 85 миллионов рублей. В доме, сделанном из кирпича, три этажа. Находится он в поселке Известковом.

На седьмом месте – бревенчатый коттедж стоимостью 76 миллионов рублей в селе Усть-Муны. Внутри есть баня и собственный бассейн.

На восьмом месте расположился одноэтажный коттедж за 71 миллион рублей. В нем четыре комнаты, имеется финская сауна. Дом построен в селе Озерном.

Девятое место – двухэтажный дом на участке 26 соток, который продают за 65 миллионов рублей. Внутри есть своя баня. Коттедж расположен в поселке Турбаза Катунь.

На десятом месте находится коттедж за 65 миллионов рублей. Главными изюминками дома являются просторная терраса и русская баня.

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