В Новосибирске суд продлил арест главе центра «Мой бизнес» Михаилу Космынину.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске суд продлил арест главе центра «Мой бизнес» Михаилу Космынину. Напомним, его задержали по подозрению в мошенничестве в 78 миллионов рублей. По данным следствия, он назначал себе премии и ремонтировал офис за субсидии для МСП.
— Постановлением Центрального суда продлен срок содержания под стражей Михаила Космынина, — пояснили в областном Судебном департаменте.
Он будет находиться под стражей до 27 октября 2022 года.
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