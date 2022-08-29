Пациент, сгоревший в новосибирской больнице, покончил с собой

Сгоревший в новосибирской больнице пациент покончил с собой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве рассказали подробности ЧП, которое произошло в больнице скорой помощи по улице Якушева. Напомним, как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, 26 августа около девяти часов вечера там погиб пациент.

− В одном из отделений больницы скорой медицинской помощи №2 сработала система пожарного оповещения. Сотрудники мгновенно отреагировали на сигнал, но мужчину спасти не удалось, − рассказали в Минздраве.

Соседи погибшего по палате не пострадали, имущество тоже. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.

По предварительной информации, пациент покончил с собой.

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