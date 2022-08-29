В Новосибирской области с начала года без вести пропал 421 ребенок

С начала 2022 года в Новосибирской области без вести пропал 421 ребенок.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С начала 2022 года в Новосибирской области без вести пропал 421 ребенок. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.
93 ребенка исчезли зимой этого года. Еще 158 – весной 2022 года.
− В период с 1 июня по 25 августа 2022 года поступило 170 заявлений и сообщений о безвестном исчезновении малолетних и несовершеннолетних, − рассказали в МВД.
154 ребенка нашли. На данный момент в розыске остается 16 детей.
− Все из неблагополучных семей, воспитанники социальных детских учреждений и ранее неоднократно уходившие, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, − уточнили в МВД.
В ведомстве добавили, что чаще всего дети пропадают в теплое время года – весной и летом.
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