В Новосибирской области с начала года без вести пропал 421 ребенок

С начала 2022 года в Новосибирской области без вести пропал 421 ребенок. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2022 года в Новосибирской области без вести пропал 421 ребенок. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.

93 ребенка исчезли зимой этого года. Еще 158 – весной 2022 года.

− В период с 1 июня по 25 августа 2022 года поступило 170 заявлений и сообщений о безвестном исчезновении малолетних и несовершеннолетних, − рассказали в МВД.

154 ребенка нашли. На данный момент в розыске остается 16 детей.

− Все из неблагополучных семей, воспитанники социальных детских учреждений и ранее неоднократно уходившие, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, − уточнили в МВД.

В ведомстве добавили, что чаще всего дети пропадают в теплое время года – весной и летом.

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