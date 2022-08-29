В Новосибирске молодая мама спасла беременную хаски, погибавшую в песочнице

Беременная хаски вырыла ямку в песочнице и ждала помощи. Фото: t.me/help_husky_nsk

Молодая мама с ЖК «Ясный берег» спасла бродячую хаски, погибавшую в детской песочнице. Подробности рассказали КП-Новосибирск в Фонде помощи ездовым собакам Новосибирска.

Инцидент произошел 27 августа во дворе дома по улице Ясный берег. Сибирячка с коляской отправилась гулять и нашла в детской песочнице больную хаски с огромным животом. Девушка позвонила волонтерам, дала собаке воды и еды, позвала мужа. Тот сидел с собакой до приезда помощи.

- Мы забрали хаски в ветклинику, это оказалась потеряшка по кличке Мисти, которую видели в конце июня на улице Учительской. Она была беременна, с каменным животом, но давно не могла разродиться. Семеро щенков погибли нерожденными, ветеринары срочно сделали кесарево. За два дня мы стабилизировали состояние Мисти, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Фонда помощи ездовым собакам Новосибирска Яна Болсуновская.

Операция смогла спасти жизнь собаке. Фото: t.me/help_husky_nsk

Волонтеры выяснили – Мисти уже 7 раз подбирали, затем собака вновь оказывалась на улице. В июне забеременела. Волонтеры продолжают сбор средств на лечение Мисти в телеграм-канале «Помощь ездовым собакам Новосибирск».

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