В Новосибирске мужчина выбросил из окна кресло и помял две машины

В Новосибирске скандал в одной из квартир многоэтажки закончился выбрасыванием мебели из окна. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске скандал в одной из квартир многоэтажки закончился выбрасыванием мебели из окна. Упавшее с 24 этажа офисное кресло приземлилось на две иномарки. Инцидент случился на улице Тюленина, 28.

— Креслом выбило стекло кроссоверу Kia и замяли дверь седану Renault Logan, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Соседка скандалистов рассказала КП-Новосибирск подробности произошедшего:

— Хозяйка квартиры позвала в гости своего друга, мы небольшой компанией посидели, выпили, но наша семья довольно быстро отправилась домой спать. А они продолжили пить. Как потом рассказала соседка, в какой-то момент они уже ночью отправились искать магазин, где можно было купить алкоголь. А когда вернулись — друг стал к ней приставать. Ну она ему отказала, а он разозлился и начал все громить: посуду переколотил, перевернул стол, выбросил в окно кресло и плен, а потом пошел домой. Мужа и дочки хозяйки на тот момент дома не было, — пояснила КП-Новосибирск женщина.

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