В Новосибирске объявили конкурс на создание мусоросортировочного комплекса в Болотном

В Болотнинском районе Новосибирской области планируют построить мусоросортировочный комплекс. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Болотнинском районе Новосибирской области планируют построить мусоросортировочный комплекс. Сейчас власти объявили конкурс по поиску подрядчика.

— Общая стоимость объекта составит 141 миллион рублей, 70 миллионов будет профинансировано за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 миллион должны составить средства инвестора, — пояснил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Документы для этого комплекса были готовы еще в 2014 году, Госэкоэкспертиза дала разрешение на строительство объекта. Предполагается, что его мощность будет составлять 15 тысяч тонн в год.

Заявки на конкурс предприниматели могут подавать с 24 августа по 9 сентября.

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