В Новосибирской области начнут разрабатывать меры для предотвращения массовой гибели пчел

Меры для предотвращения массовой гибели пчел начнут разрабатывать в Новосибирской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство сельского хозяйства НСО возьмется за разработку мер для предотвращения массовой гибели пчел. Об этом в понедельник, 29 августа, на оперативном совещании сообщил его глава Евгений Лещенко.

Напомним, о пчелином море неоднократно сообщали пчеловоды из Новосибирской области. Так, в июле у одной семьи погибли миллионы насекомых.

По мнению пчеловодов, во всем виновата агроферма, которая распыляла пестициды без предупреждения. Мол, использовать специальные вещества можно в строго определенное время и на расстоянии от пасек.

На оперативном совещании Евгений Лещенко поднял этот вопрос.

− Совместно с коллегами из муниципальных районов будем формировать мероприятия, нацеленные на предотвращение массовой гибели пчел в 2023 году, − отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вывозим их трупы тележками»: в Новосибирской области погибли миллионы пчел

В Новосибирской области погибли миллионы пчел (подробнее)

В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчел в Новосибирской области

Аграрии используют пестициды вблизи пасек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber