В Новосибирской области начнут разрабатывать меры для предотвращения массовой гибели пчел

Меры для предотвращения массовой гибели пчел начнут разрабатывать в Новосибирской области.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Министерство сельского хозяйства НСО возьмется за разработку мер для предотвращения массовой гибели пчел. Об этом в понедельник, 29 августа, на оперативном совещании сообщил его глава Евгений Лещенко.
Напомним, о пчелином море неоднократно сообщали пчеловоды из Новосибирской области. Так, в июле у одной семьи погибли миллионы насекомых.
По мнению пчеловодов, во всем виновата агроферма, которая распыляла пестициды без предупреждения. Мол, использовать специальные вещества можно в строго определенное время и на расстоянии от пасек.
На оперативном совещании Евгений Лещенко поднял этот вопрос.
− Совместно с коллегами из муниципальных районов будем формировать мероприятия, нацеленные на предотвращение массовой гибели пчел в 2023 году, − отметил министр.
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