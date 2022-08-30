Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером семейного фестиваля «Рубеж лета»

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Праздник состоялся 27 августа 2022 г. в музее под открытым небом в Новосибирском Академгородке.

Для гостей фестиваля была подготовлена большая интересная программа: обзорная экскурсия по музею, интерактивные площадки, выставки предметов быта, одежды, макетов вооружения XVII - XVIII вв., а также мастер-классы, научно-популярные лекции, кукольный спектакль и многое другое. Своим творчеством присутствующих порадовали Сибирский центр колокольного искусства и Фольклорный ансамбль «Рождество».

В приветственной речи на открытии фестиваля директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин отметил, что очень важно, когда коммерческие организации участвуют в социальной жизни города и района, в котором они работают. По его словам, Банк Уралсиб показал хороший пример такого участия. Во время праздника сотрудники банка раздавали полиграфическую продукцию, дарили участникам фестиваля воздушные шары с логотипом банка.

- Фестиваль «Рубеж лета» стал заметным культурным событием Академгородка и Новосибирска, и мы рады, что стали партнерами праздника. Надеюсь, наше сотрудничество с Институтом археологии и этнографии продолжится и будет взаимовыгодным и полезным, - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.