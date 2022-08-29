В Новосибирске директор стройфирмы попал в суд за стрельбу на пляже

Следователи нашли гильзы от травматического пистолета Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске директор стройфирмы попал в суд за пьяный дебош со стрельбой на пляже. Инцидент случился днем 19 апреля 2022 года на берегу котлована Юго-Западного жилмассива.

По данным следователей, 40-летний подозреваемый в нетрезвом виде катался на красном багги по пляжу среди отдыхающих. Сотрудник пляжа сделал ему замечание, запретив опасную езду. Мужчина уехал домой и вернулся на внедорожнике Lexus LX570 уже с пистолетом.

- По данным следствия, подсудимый достал травматический пистолет Grand Power T12 и стал стрелять в направлении работника пляжа, тот спрятался. Затем подсудимый уехал и вернулся с предметом, похожим на оружие, но никого не нашел. Полиция задержала его по месту жительства, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Валентина Григораш.

Задержанный не признал вину, однако следователи нашли на месте гильзы от патронов травматики и пистолетный патрон. При обыске у него обнаружили карабин «Сайга» с лицензией.

В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия и административное производство о ненадлежащем хранении.

- Подсудимый утверждает, что имел право кататься на территории карьера, на пляже, по его словам, было всего пару человек. Говорил, что сотрудник пляжа якобы грубил ему, препятствовал проезду, а выстрелы производились в песок. Однако по видеозаписи видно, как подсудимый подошел к работнику пляжа и спросил: «Кто со мной разобраться хотел? Сейчас я каждую чупокабру накажу» и достал пистолет, – сообщила Валентина Григораш. – Ранее мужчина не был судим, женат, имеет двоих детей. Уголовное дело поступило для рассмотрения в Ленинский районный суд.

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