Александр Карелин поможет в создании школьной секции борьбы

Александр Карелин поддержал инициативу директора школы Юлии Черявко и решил оказать содействие в оборудовании малого спортивного зала борцовским ковром. Фото: дирекция школы № 219

Школа сдана в эксплуатацию в декабре 2021 года и уже 1 сентября примет учеников 1 - 11-х классов. Современная инфраструктура, спортивные залы и интерактивные кабинеты и холлы позволяют ученикам с головой окунуться в учебу, развиваться не только интеллектуально, но и физически.

Александр Карелин поддержал инициативу директора школы Юлии Черявко и решил оказать содействие в оборудовании малого спортивного зала борцовским ковром. Это позволит организовать группы для занятий ОФП и греко-римской борьбой под руководством тренера в свободное от основной учебы время. Наставника трудоустроят на штатной основе как учителя физической культуры, он будет вести уроки физвоспитания в классах начальной школы.