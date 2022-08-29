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Общество29 августа 2022 10:29

Александр Карелин поможет в создании школьной секции борьбы

В преддверии нового учебного года сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин посетил новую школу № 219 в динамично развивающемся микрорайоне Родники в Калининском районе города Новосибирска
Александр Карелин поддержал инициативу директора школы Юлии Черявко и решил оказать содействие в оборудовании малого спортивного зала борцовским ковром. Фото: дирекция школы № 219

Александр Карелин поддержал инициативу директора школы Юлии Черявко и решил оказать содействие в оборудовании малого спортивного зала борцовским ковром. Фото: дирекция школы № 219

Школа сдана в эксплуатацию в декабре 2021 года и уже 1 сентября примет учеников 1 - 11-х классов. Современная инфраструктура, спортивные залы и интерактивные кабинеты и холлы позволяют ученикам с головой окунуться в учебу, развиваться не только интеллектуально, но и физически.

Александр Карелин поддержал инициативу директора школы Юлии Черявко и решил оказать содействие в оборудовании малого спортивного зала борцовским ковром. Это позволит организовать группы для занятий ОФП и греко-римской борьбой под руководством тренера в свободное от основной учебы время. Наставника трудоустроят на штатной основе как учителя физической культуры, он будет вести уроки физвоспитания в классах начальной школы.