В МВД прокомментировали объявление о групповом изнасиловании в новосибирской маршрутке

В одной из Новосибирских маршруток появилось странное объявление с весьма неоднозначным текстом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из Новосибирских маршруток появилось странное объявление с весьма неоднозначным текстом. Его сфотографировали и выложили в сеть пассажиры.

— В объявлении рассказывается о «хакерах сновидений» и «пси-террористах», которые создают 4d-проекции жителей Новосибирска с помощью специального оборудования, — цитирует объявление паблик Вконтакте «Типичная Затулинка». — Высвечивающаяся" проекция создаётся с помощью нано-порошка и является полным клоном человека, с которого она сделана. С помощью силикона клона можно превратить в куклу, через которую получается воздействовать на реального человека.

В тексте объявления также сообщается, что данная «технология» позволяет лечить или наоборот калечить людей.

— Уже скоро в судебной практике могут появиться дела о дистанционном изнасиловании, причём групповом, — добавляет автор объявления.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что сейчас информация по данному факту уточняется.

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