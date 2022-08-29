В Советском районе Новосибирска «Лада» попала в ДТП и перевернулась

«Лада» перевернулась в результате ДТП в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В понедельник, 29 августа, Lada Priora перевернулась после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
ДТП произошло на улице Балтийской в Советском районе.
− Информации о пострадавших не поступало, − рассказали в паблике.
Авария затруднила движение транспорта в оба направления. Что послужило причиной ДТП – неизвестно.
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