В Советском районе Новосибирска «Лада» попала в ДТП и перевернулась

«Лада» перевернулась в результате ДТП в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В понедельник, 29 августа, Lada Priora перевернулась после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

ДТП произошло на улице Балтийской в Советском районе.

− Информации о пострадавших не поступало, − рассказали в паблике.

Авария затруднила движение транспорта в оба направления. Что послужило причиной ДТП – неизвестно.

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