В одном из домов Новосибирска обрушился потолок

В одном из домов Калининского района частично обрушилось потолочное перекрытие.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одном из домов Калининского района частично обрушилось потолочное перекрытие. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Инцидент произошел 27 августа по адресу Народная, 63.
− Там ремонтировали кровлю. В какой-то момент в одной из жилых квартир на площади 1,5 метров квадратных частично обрушилось потолочное перекрытие, − рассказали в МЧС.
В МЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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