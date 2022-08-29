В одном из домов Новосибирска обрушился потолок

В одном из домов Калининского района частично обрушилось потолочное перекрытие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из домов Калининского района частично обрушилось потолочное перекрытие. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 27 августа по адресу Народная, 63.

− Там ремонтировали кровлю. В какой-то момент в одной из жилых квартир на площади 1,5 метров квадратных частично обрушилось потолочное перекрытие, − рассказали в МЧС.

В МЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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