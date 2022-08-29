«Едва шевелил губами»: 70-летнего пенсионера, пропавшего под Новосибирском, помог найти фермер

Фермер (справа) помог найти пропавшего. Фото: Предоставлено ЕДДС по Болотнинскому району // Руслан Карташян

Фермер Руслан Карташян из села Турнаево помог обнаружить машину пропавшего 70-летнего пенсионера под Новосибирском. Как он увидел авто, мужчина рассказал КП-Новосибирск.

- Нашел машину примерно в 14:00. Рядом косил траву, заметил крышу застрявшего «УАЗа». Позвонил товарищу, тот видел фото в интернете, он позвонил поисковикам «Лиза Алерт». Вскоре приехала опергруппа спасателей администрации Болотнинского района, «Лиза Алерт». Я им показывал дорогу до машины, – рассказал КП-Новосибирск Руслан Карташян.

Добравшись до машины с запертой внутри овчаркой, спасатели стали искать 70-летнего пенсионера. Как рассказали в ЕДДС Болотнинского района, через 600 метров на земле нашли мужчину.

- Мужчина лежал без сил, не мог двигаться, мог только губами попросить попить. Мы эвакуировали его на внедорожнике пожарной части в село Турнаево, туда приехала «скорая». У него диабет, давление упало почти в ноль, на грани инсулиновой комы. Пока ехали, я с ним разговаривал, он отвечал, был в сознании, – рассказал «КП-Новосибирск» старший оперативник ЕДДС Болотнинского района Олег Михалукин.

Напомним, 70-летний Геннадий Хохлов пропал 23 августа на рыбалке. Утром выехал из Новосибирска на черном внедорожнике «УАЗ Патриот», отправился на озеро близ Дивинки в Болотнинском районе и перестал выходить на связь. Через 5 суток поисков его машину обнаружили в 4 км от села Турнаево. Сейчас мужчина находится в реанимации Болотнинской ЦРБ.

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