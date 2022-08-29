В Новосибирске со строителя ледовой арены не смогли взыскать 41 миллион рублей

Заказчик ЛДС в Новосибирске не смог взыскать 41 миллион рублей с генподрядчика строительства ледовой арены. Фото: правительство НСО

Заказчик ЛДС в Новосибирске не смог взыскать 41 миллион рублей с компании, занимающейся строительством ледовой арены. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заказчиком является ГКУ «Арена», а генподрядчиком − ООО «Элинальфа». Ранее «Арена» попыталась взыскать с компании задолженности по госконтрактам.

В итоге арбитражный суд Новосибирской области не стал удовлетворять иски заказчика.

Как сообщили на сайте суда, ГКУ «Арена» требовала с ответчика выплатить пени по госконтрактам и объясниться за срыв сроков строительства нового ЛДС. «Элинальфа» должна была предоставить всю документацию и письменные отчеты.

Напомним, два иска к «Элинальфа» заказчик подал в октябре 2021 года. Сумму задолженности несколько раз меняли.

Ранее КП-Новосибирск писала, что зампред правительства РФ Чернышенко потребовал проверить отставание сроков стройки ЛДС в Новосибирске.

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