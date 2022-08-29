«Швыряли его, крутили на поводке»: Жители микрорайона Весенний в Новосибирске обвинили подростков в издевательствах над щенком. Фото: предоставлено Анной.

В Новосибирске 14-летняя девочка стала свидетелем того, как двое мальчиков издевались над щенком. Жестокие игры школьница заметила во дворе на улице Заречной. Девочка сразу же выбежала спасать несчастного, по её мнению, малыша. А потом рассказала о случившемся маме.

– Примерно в 8:48 мне в истерике позвонила дочь. Примерно в 8:35 она из окна увидела, как эти мальчики швыряли щенка с лестницы, на которой сидят. Потом крутили его вокруг себя на поводке. Она выбежала к ним, хотела забрать щенка. Хотя понимает, собаку нам нельзя, у неё аллергия. Мальчики сказали, что это их щенок. Дочь пояснила им, что с собакой так нельзя и добавила, что она теперь будет за ними следить. Пошла домой, плакала, звонила мне, сидела у окна. Они смотрели на дом, пытались понять откуда за ними смотрят. Потом ушли в 13 подъезд. Моей дочери 14 лет, и разницу между игрой и жестокостью она понимает, – рассказала КП-Новосибирск Анна, мама девочки-очевидца.

Женщина также опубликовала информацию о случившемся в соцсетях. Там в комментариях откликнулась мама ребят, которые устроили «жестокие игры» с щенком. Женщина стала настаивать – дети не виноваты, над щенком, утверждает она, никто не издевался.

– Я не вижу здесь издевательства над щенком. Народ, вам заняться нечем? Дети гуляют и играют, не пинают не швыряют. Где они издеваются? Я стояла и наблюдала из своего окна, – написала в комментариях жительница микрорайона, судя по всему, мать ребят.

Однако Анна, мама девочки, уверена, дочка не ошиблась. Женщина хочет найти видео, на которое попали игры мальчишек с щенком, чтобы доказать их маме обратное.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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