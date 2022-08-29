Жители Новосибирска продают кошачьи усы в Интернете

В Новосибирске через Интернет продают кошачьи усы. Фото: Авито

На «Авито» по Новосибирску появляется все больше объявлений о продаже кошачьих усов. За вибриссы просят от 50 до 300 рублей.

Одно из подобных объявлений опубликовали на сайте 5 дней назад. Женщина продает 10 усов разной длины за 150 рублей.

− Усы кота (вибриссы) для рукоделия, изготовления игрушек и так далее, − подписала продавец.

Женщина добавила, что усы у ее питомца выпали сами. Животное при этом не пострадало.

Такие объявления чаще всего размещают в разделах «Коллекционирование».

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