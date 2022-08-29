В Новосибирске в запертой квартире нашли труп 34-летнего мужчины.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вызов спасателей поступил на улицу 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска. Взволнованные родственники сообщили, что с ними на связь не выходит 34-летний мужчина. Он не отвечал на звонки, не открывал дверь.
– Спасатели обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили тело мужчины 1988 года рождения, – говорится в сводке МАСС.
Умершего передали родственникам и бригаде медиков.
Что стало причиной смерти человека, не ясно. В СК РФ по НСО инцидент пока не прокомментировали.
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