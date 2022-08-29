Сибиряка осудили за кражу денег для ставок с карты

Мужчина перевел деньги на ставки и не только. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибиряка осудили за кражу денег для ставок. Судя по приговору на сайте Дзержинского районного суда, в общей сумме мужчина перевел он себе на счет из банка другого человека 10 тысяч 500 рублей.

- Он перевел на счет ставок 1200 рублей. После перевел себе еще 8 тысяч рублей и пополнил счет других абонентов на 500 рублей каждому. - говорится на сайте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».

Дзержинский районный суд приговорил мужчину к 2-м годам условного срока. Плюс ко всему, ему нужно будет вернуть 10 тысяч 200 рублей пострадавшему.

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