Двое жителей Новосибирска насмерть отравились неизвестным напитком

В Советском районе двое мужчин скончались из-за отравления неизвестным напитком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советском районе двое мужчин скончались из-за отравления неизвестным напитком. Третий находится в реанимации, пишет «Навигатор».

Все произошло днем 27 августа в одной из квартир, расположенных по адресу Сиреневая, 19. Трое мужчин вместе выпивали, резко им стало плохо.

− Как рассказали в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Советскому району, все трое приятелей, видимо, отравились. По крайней мере, признаков насильственной смерти обнаружено не было, − отметили в публикации.

Новосибирцев обнаружили в 12:30. Двое из них скончались до приезда медиков. Третьего забрали в больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет начал проверку. Им предстоит выяснить, что за напиток употребляли мужчины и где именно его приобрели.

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