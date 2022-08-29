Уровень заболеваемости ковидом в Новосибирской области вырос на 61%.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Заболеваемость ковидом в Новосибирской области продолжает расти. За неделю выявили 3500 случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.
– Наблюдаем рост заболеваемости шестую неделю. Число заболевших на больше предшествующей недели на 61%. Среднесуточный темп роста заболеваемости составляет 0,18, коэффициент распространения — 1,33. Больше всего заболевших фиксируют в районах области, – сказал глава Роспотребнадзора.
У 99%, по словам Щербатова, болезнь протекает в лёгкой форме. Сопровождается симптомами ОРВИ.
Глава регионального Роспотребнадзора добавил, что в области активно тестируют население на ковид.
Александр Щербатов обратил внимание на необходимость проведение профилактических мероприятий. В Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать масочный режим в местах скопления людей и в общественном транспорте. В Роспотребнадзоре также рекомендовали руководителям организаций проводить утренний фильтр сотрудников. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять заболевших и проводить профилактические мероприятия.
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