Уровень заболеваемости ковидом в Новосибирской области вырос на 61%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость ковидом в Новосибирской области продолжает расти. За неделю выявили 3500 случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– Наблюдаем рост заболеваемости шестую неделю. Число заболевших на больше предшествующей недели на 61%. Среднесуточный темп роста заболеваемости составляет 0,18, коэффициент распространения — 1,33. Больше всего заболевших фиксируют в районах области, – сказал глава Роспотребнадзора.

У 99%, по словам Щербатова, болезнь протекает в лёгкой форме. Сопровождается симптомами ОРВИ.

Глава регионального Роспотребнадзора добавил, что в области активно тестируют население на ковид.

Александр Щербатов обратил внимание на необходимость проведение профилактических мероприятий. В Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать масочный режим в местах скопления людей и в общественном транспорте. В Роспотребнадзоре также рекомендовали руководителям организаций проводить утренний фильтр сотрудников. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять заболевших и проводить профилактические мероприятия.

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