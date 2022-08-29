Подростки-байкеры мешают спать жителям Краснообска под Новосибирском. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Краснообска пожаловались на юных байкеров, которые не дают им покоя. Сибиряки уверяют, что жаловались и в администрацию, и в ГИБДД. Однако, по их словам, управы на подростков-мотоциклистов не нашлось.

– Ночные гонки не дают спать. Днём они носятся по дворам, газонам, площадкам, где гуляют маленькие дети. Подростки не боятся никого, в ответ всем, кто делает им замечание, хамят и пугают своими родителями, – написали жители Краснообска в группе «АСТ-54».

По словам автора поста, накануне ее муж сделал очередное замечание шумным байкерам В ответ на это они распылили ему в глаза перцовый баллончик. Женщина добавила, что мужа доставили в больницу. Семья написала заявление в полицию.

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