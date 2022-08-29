Корпорация МСП составила календарь предпринимателя

Фото: Иван МАКЕЕВ

Корпорация МСП на Цифровой платформе МСП.РФ составила календарь предпринимателя на сентябрь 2022 года, который напомнит о сроках уплаты обязательных платежей и сдачи отчетности.

До 5 сентября:

• ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж (ЕНП), сдают в налоговую инспекцию уведомление о сумме НДФЛ, которую они перечислили как налоговые агенты в августе;

• ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН), вносят в личном кабинете налогоплательщика данные о доходах и страховых взносах за август.

До 7 сентября ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, вправе подтвердить/скорректировать информацию кредитной организации об их операциях по счетам.

До 15 сентября ИП и организации, привлекающие работников:

• уплачивают страховые взносы за работников;

• сдают отчет о застрахованных лицах СЗВ-М в отделение Пенсионного фонда;

• сдают отчет о трудовой деятельности СЗВ-ТД за август в отделение ПФР.

До 20 сентября импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза должны уплатить НДС и акцизы за июль и представить по ним декларацию и документы в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе.

До 26 сентября:

• самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за август;

• организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСН) уплачивают НДС за II квартал (последнюю 1/3 суммы налога);

• ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, уплачивают налог по АвтоУСН за август.

До 28 сентября организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (третий за III квартал/за август) и при уплате налога по фактически полученной прибыли также представляют по нему декларацию за август.

До 30 сентября ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в сентябре.