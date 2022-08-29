Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Проект уже несколько лет ждет встречи со зрителями и даже обзавелся кругом поклонников, которых премьера особенно порадует. Российской адаптацией израильского телевизионного бестселлера Mermaids Шахера Могана занимались кинокомпания «Амедиа Продакшн» и Продюсерская компания «Среда». На родине сериал был признан критиками лучшим триллером и стал международным хитом.

Загадочные события происходят в небольшом приморском городе. Сестра-близнец главной героини Риты Майя (роли сестер исполнила Иева Андреевайте) исчезла 14 лет назад во время семейной поездки к морю. Но вот в дюнах обнаруживают тело девушки, в которой Рита узнает свою, как считалось, утонувшую сестру. Рита - следователь и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым (Пётр Фёдоров) хочет распутать клубок семейных тайн, догадываясь, что все совсем не так, как казалось. Однако официальное расследование поручают следователю Ольге Беловой (Дарья Мороз), которая находит другие зацепки в этом деле.

Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Самое интересное в Рите - ее внутренняя трансформация. В начале она очень скрытная, циничная, ироничная и грубая. Но потом она начинает раскрываться - оттаивать, в ней появляется нежность, чувственность, любовь. Судьба послала Рите сложные испытания. А ее сестра Майя словно не от этого мира - она воздушная, романтичная, любящая. Героини очень разные, и было непросто играть сцены, где обе сестры в кадре, - рассказала Иева Андреевайте.

- Меня заинтриговал стык детектива и мистики, хотя потустороннее - это скорее соус. Понимаете, в любой картине есть Он и Она. Я в данном случае - Он. Полюбив человека, мы идем за ним, не зная, к чему этот путь приведет. В сериале много метафор. Море, которое зовет женщин и ревнует их. Мистическая тема ворожбы и влечения другим человеком, наркотическое обаяние любви - это очень кинематографично и даже поэтично, - отметил Пётр Фёдоров.

Большая часть съемок прошла на юге России - в Анапе и окрестностях города. Лотосовые поля, песчаное побережье, лиманы, камышовые заросли и необычные рыбацкие деревни с эллингами - эти локации помогли создать необходимую атмосферу. В фильме также будут сложные и красивые подводные съемки.

«Русалки» - не первый израильский многосерийный фильм, адаптации которого снимаются в России и других странах. Индустрия сериалов в Израиле переживает подъем и во всем мире к ней вырос интерес. Одним из самых успешных примеров стал драматический сериал «Военнопленные» (2010), собственные версии которого под названием «Родина» выпустили в США (2011) и России (2015).