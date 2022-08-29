В Новосибирской области в сентябре температура превысит норму на 9 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области в начале сентября метеорологи обещают жаркую погоду. Температура в регионе будет выше 30 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в сентябре температура воздуха в Новосибирской области будет на 7-9 градусов выше нормы. Поэтому с наступлением сентября в регионе продолжится настоящее жаркое лето.

Аномальная жара в сентябре будет также в Омской, Томской областях, Алтайском крае и республике Алтай. Также очень тепло будет и на Урале.

Связана такая осенняя жара с антициклоном, который ранее спровоцировал аномальное потепление в центре России.

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