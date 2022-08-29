В Новосибирске экс-директор научного института незаконно выплатил сотруднику 400 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора научного института. Его обвиняют в превышении должностных полномочий – он незаконно выплачивал заработную плату одному из сотрудников.
– Предварительное следствие установило, что 58-летний обвиняемый знал, что подчиненный ему научный ему научный руководитель уклонялся от прохождения проверки для переоформления допуска к работе со сведениями, составляющими гостайну. Однако, в нарушение законодательства подписал приказ о выплате ему ежемесячной процентной надбавки к его должностному окладу, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудник, уклонявшийся от проверочных мероприятий, с января по декабрь 2021 года получал 75% от должностного оклада надбавку к зарплате. Также по приказу руководителя ему ежемесячно начисляли 50% надбавки к окладу за то, что он работал со сведениями с ограниченным доступом.
За весь период сотруднику незаконно выплатили свыше 400 тысяч рублей. Противоправные действия пресекли правоохранители в ходе совместной работы с УФСБ по региону.
В отношении экс-директора избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело в отношении него рассмотрит Советский районный суд.
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