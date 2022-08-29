Пробки в Новосибирске 29 августа 2022 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске 29 августа 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 29 августа 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Также заторы на улице Широкой, площади Труда и площади райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробка сковала Октябрьский мост.
На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова.
Уровень пробок на утро 29 августа 2022 года в Новосибирске достиг 5-ти баллов.
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