Пробки в Новосибирске 29 августа 2022 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске 29 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 29 августа 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Также заторы на улице Широкой, площади Труда и площади райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова.

Уровень пробок на утро 29 августа 2022 года в Новосибирске достиг 5-ти баллов.

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