Новосибирский ХК «Сибирь» занял второе место на турнире Пучкова. Фото: пресс-служба ХК "Сибирь".

ХК «Сибирь» стал вторым по результатам турнира Пучкова. Матч прошел в Санкт-Петербурге 28 августа. Игра с соперником из Сочи завершилась поражением новосибирской команды. Счет – 3:0 не в нашу пользу.

– Несмотря на поражение в последнем матче от ХК «Сочи», «Сибирь» заняла итоговое второе место на турнире имени Н.Г. Пучкова, – сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

В ХК добавили, что ворота в матче с сочинцами защищал Денис Костин.

В пресс-службе опубликовали видео, на котором тренер обсуждает с игроками итоги проигрышного матча.

– Одна ошибка за другой, и поплыли… Причем собраться-то не можем! Все позабыли! Нападающие, ваша работа голы забивать! Надо призадуматься, – отчитал игроков недовольный тренер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер