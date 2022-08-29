Новосибирский ХК «Сибирь» занял второе место на турнире Пучкова. Фото: пресс-служба ХК "Сибирь".
ХК «Сибирь» стал вторым по результатам турнира Пучкова. Матч прошел в Санкт-Петербурге 28 августа. Игра с соперником из Сочи завершилась поражением новосибирской команды. Счет – 3:0 не в нашу пользу.
– Несмотря на поражение в последнем матче от ХК «Сочи», «Сибирь» заняла итоговое второе место на турнире имени Н.Г. Пучкова, – сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
В ХК добавили, что ворота в матче с сочинцами защищал Денис Костин.
В пресс-службе опубликовали видео, на котором тренер обсуждает с игроками итоги проигрышного матча.
– Одна ошибка за другой, и поплыли… Причем собраться-то не можем! Все позабыли! Нападающие, ваша работа голы забивать! Надо призадуматься, – отчитал игроков недовольный тренер.
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