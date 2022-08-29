Погода в Новосибирске на 29 августа 2022 года:придет потепление до +25 градусов

В Новосибирск вернется теплая погода Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирск вернется тепло — днем потеплеет на пять градусов. В Западно-Сибирском гидрометцентре опубликовали прогноз на понедельник, 29 августа.:

— Днем +23…+25 градусов, ночью +10…+12 градусов. Днем и ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер Западный, 3-8 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

«Яндекс Погода» обещает ясную погоду. Днем будет +21…+24 градуса, ночью +13…+18 градусов, без осадков. Ветер западный, 6 м/с. Так что обязательно выбирайтесь погулять.

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