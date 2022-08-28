Суд разрешил администрации района в Новосибирске дешево продать Toyota Avensis

Чиновники добились отмены запрета УФАС
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Кассационный суд разрешил администрации Центрального округа продать автомобиль Toyota Avensis с торгов. Об этом сообщила газета «Новая Сибирь».
— Кассационная инстанция в Тюмени отменила решение Арбитражного суда Новосибирской области. В этом деле мэрия Новосибирска оспаривала решение регионального УФАС о торгах по продаже администрацией Центрального округа автомобиля Toyota Avensis за 317 тысяч рублей. Сделка признана законной, — сообщила «Новая Сибирь».
Аукцион по продаже седана разместила администрация Центрального округа в сентябре 2020 года. Оппозиция посчитала сделку незаконной, проверка УФАС приостановила торги в октябре 2021 года из-за многочисленных нарушений со стороны организаторов.
—По словам автора жалобы в УФАС, администрация умышленно опубликовала объявление о продаже на профильном сайте в разделе «Аренда», чтобы ограничить конкуренцию. Он подал заявку в электронной форме, однако подтверждения ее приема не последовало. После этого он позвонил на указанный в конкурсной документации телефон, но там "сделали вид, что впервые слышат о проведении аукциона, — сообщает издание.
Сделка стала скандальной с подачи депутатов накануне выборов 2020 года.
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