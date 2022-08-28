У львиных тамаринов в Новосибирском зоопарке родились детеныши

Редкие обезьяны начали размножаться в 2015 году. Фото: скриншот из видео канала Анны Новиковой на YouTube

В Новосибирском зоопарке пара золотистых львиных тамаринов родила двоих детенышей. Потомство исчезающего вида обезьянок засняла сибирячка Анна Новикова.

Золотистые львиные тамарины появились в зоопарке в 2000 годах и начали размножать в 2015 году. По данным сайта Новосибирского зоопарка, это очень редкие обезьяны — вид находится на грани исчезновения и входит в Международную красную книгу. Тамарины живут на очень ограниченной территории побережья Бразилии в Рио-де-Жанейро.

Как сообщили в Новосибирском зоопарке, все золотистые львиные тамарины, содержащиеся в неволе, являются собственностью программы сохранения вида. Их контролирует правительство Бразилии.

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