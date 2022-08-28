30-летняя женщина пострадала в ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

Женщина попала в больницу. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

28 августа автобус с пассажирами протаранил иномарку под Новосибирском: ДТП случилось в Искитимском районе на 56 км автодороги «Новосибирск- Барнаул- Горно-Алтайск».

— 33-летний водитель «ПАЗ» при выезде со второстепенной дороги повернул налево в сторону Черепаново, не предоставив преимущества водителю «Тойоты», которая двигалась в сторону Новосибирска. В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина-водитель «Тойоты», она доставлена в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В момент столкновения в автобусе находились 5 пассажиров, никто серьезно не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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