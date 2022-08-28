Поиски 70-летнего пенсионера, который пять дней блуждал по лесу под Новосибирском, завершены

Волонтеры пытаются установить местонахождение мужчины. Фото: Иван ВИСЛОВ // ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Поиски пропавшего 70-летнего пенсионера с собакой под Новосибирском завершены. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт» Новосибирской области:

- Найден, жив! Собака тоже найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Спасибо Геннадию Георгиевичу, что дождался нас, — написали поисковики.

Напомним, 70-летний Геннадий Хохлов пропал 23 августа 2022 года между деревней Вороново и городом Болотное. Мужчина с немецкой овчаркой поехал в лес на автомобиле «УАЗ- Патриот» и заблудился в Болотнинском районе. Более 27 человек искали его в лесу несколько дней, привлекли аэросъемку с воздуха и искали специалистов с квадрокоптерами.

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