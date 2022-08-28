Сибирячка нашла смертельно ядовитую ягоду в парке Новосибирска

Смертельно ядовитая ягода манит детей. Фото: сайт красноярского заповедника "Столбы"

Сибирячка нашла крайне ядовитую ягоду «Вороний глаз» в парке «Бугринская роща» в Новосибирске.

По словам эколога Алексея Яновского, «Вороний глаз» нередко встречается в Западной Сибири: он растет в березовых, осиновых и смешанных лесах. И это растение не спутаешь ни с каким другимэ

- Высота растения не более 40 см. На верхушке розетка как правило из 4 листьев крестом, реже встречается 5 листьев. В узле на верхушке травы всегда один белый цветок, затем зеленая завязь. Потом - черная ягода с синевой. Повторюсь: растение крайне ядовито, - сообщил КП-Новосибирск эколог Алексей Яновский.

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