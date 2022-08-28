Тело женщины с мертвым котом нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Полиция выясняет причины смерти женщины. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирцы нашли тело женщины с мертвым котом под окнами 10-этажного дома на улице Первомайской. Об этом очевидцы написали в группе «Моя Первомайка».

В полиции подтвердили факт случившегося, однако в обстоятельствах смерти женщины правоохранителям еще предстоит разобраться:

— Поступило сообщение об обнаружении тела женщины на улице Первомайской. На место выезжали сотрудники полиции, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Что стало причиной смерти женщины, выясняют правоохранители.

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