Тело женщины с мертвым котом нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Полиция выясняет причины смерти женщины.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Новосибирцы нашли тело женщины с мертвым котом под окнами 10-этажного дома на улице Первомайской. Об этом очевидцы написали в группе «Моя Первомайка».
В полиции подтвердили факт случившегося, однако в обстоятельствах смерти женщины правоохранителям еще предстоит разобраться:
— Поступило сообщение об обнаружении тела женщины на улице Первомайской. На место выезжали сотрудники полиции, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Что стало причиной смерти женщины, выясняют правоохранители.
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