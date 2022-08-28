В Новосибирске покупатель нашел «заточку» в упаковке орехов

Новосибирец нашел лезвие ножа в упаковке Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец обнаружил лезвие канцелярского ножа внутри упаковки орехов. О своей находке из магазина «Пятерочка» он рассказал на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Наверное, для самообороны, — написал покупатель в сообществе «АСТ-54».

Представители торговой сети извинились перед новосибирцем и предложили провести работу с персоналом. Пользователи соцсетей в этой истории предлагают винить не только магазин:

— Ну пачка так-то закрыта, если получше фото посмотреть, и это к производителю вопрос уже, — написал один из подписчиков.

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