В Новосибирске неизвестные повесили четыре самоката на столбах

Самокаты на столбах удивили новосибирцев
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске неизвестные развесили самокаты на столбах вдоль улицы Максима Горького. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54 black».
Судя по размещенному фото от очевидцев, два самоката компании Whoosh и два компании Urent оказались подвешены на столбах. Кто совершил эту выходку, на данный момент неизвестно.
Пользователи соцсетей раскритиковали такой поступок:
— Вот оно, отличное воспитание, стыдно смотреть на идиотизм, — пишет сибиряк.
— Надо ловить таких и штрафы тысяч по 50 выписывать им, — уверен подписчик.
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