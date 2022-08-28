В Новосибирске неизвестные повесили четыре самоката на столбах

Самокаты на столбах удивили новосибирцев Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске неизвестные развесили самокаты на столбах вдоль улицы Максима Горького. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54 black».

Судя по размещенному фото от очевидцев, два самоката компании Whoosh и два компании Urent оказались подвешены на столбах. Кто совершил эту выходку, на данный момент неизвестно.

Пользователи соцсетей раскритиковали такой поступок:

— Вот оно, отличное воспитание, стыдно смотреть на идиотизм, — пишет сибиряк.

— Надо ловить таких и штрафы тысяч по 50 выписывать им, — уверен подписчик.

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