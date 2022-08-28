20 самых переполненных школ Новосибирска назвали в мэрии

В школы пойдут 23 тысячи детей. Фото: Кристина ЛАЗАРЕВА

20 школ Новосибирска попали в топ самых переполненных в регионе. Данные о количестве учеников в образовательных учреждениях сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

По данным департамента образования, в 2022/2023 учебном году в школы будет зачислено 23 тысячи детей. Всего к августу было подано более 20 тысяч заявлений от родителей.

Больше всего заявлений подали родители в МАОУ ОЦ «Развитие», лицей № 113, лицей № 130, МБОУ «Экономический лицей», средние школы: № 23, № 49, № 76, № 138, средние школы № 211, 215, 216, 217, гимназию № 3 в Академгородке, лицей № 159.

— В этих же школах начальные классы укомплектованы с превышением контингента обучающихся, наибольшее количество — 14 первых классов будет открыто в школе № 216, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также будут открыты 2 новых здания: школы № 219 по улице Михаила Немыткина 6 на 1100 мест и гимназии № 3 в Академгородке по улице Детский проезд, на 1100 мест.

По данным департамента образования, в 2021/2022 учебном году 168 школ работали в две смены, в остальных школах дети учились в первую смену.

В зимний период прошлого учебного года работали с превышением контингента МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 207, МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко, МБОУ СОШ № 182 с углубленным изучением литературы и математики, МАОУ СОШ № 217, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 86, МБОУ СОШ № 92, МАОУ СОШ № 215, МБОУ СОШ № 155, МБОУ СОШ № 19, МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ № 140, МАОУ СОШ № 213 «Открытие», МБОУ СОШ № 120, МБОУ ЭКЛ, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 199, МБОУ СОШ № 76.

— На основе анализа потребности в дополнительных местах в ближайшие годы необходимо построить 20 зданий школ на 14 950 мест, — добавили в мэрии Новосибирска.

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