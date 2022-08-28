Мэр Анатолий Локоть подарил на 75-летие Новосибирскому зоопарку миллион рублей

Мэр Анатолий Локоть вручил зоопарку сертификат. Фото: https://t.me/tereshkovaave

28 августа мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова поздравили зоопарк с юбилеем и вручили подарочный сертификат.

— Наш зоопарк не просто зверинец, как его понимают иногда. Это культурное место и площадка, где ведутся научные исследования. В честь дня рождения позвольте сделать от муниципалитета несколько подарков. Я вручаю сертификат на миллион рублей, который необходим зоопарку на приобретение комплекса, и чтобы он пошел в дело уже в этом году, — сказал Анатолий Локоть.

Для зоопарка это - очень важный и нужный подарок.

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