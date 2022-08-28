Под Новосибирском мужчина пропал после того, как уехал на такси с работы

Мужчина вышел с работы, сел в такси и пропал. Фото: группа "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Житель Искитимского района Сергей Мерзляков пропал после того, как уехал с работы на в такси в поселке Линево. Инцидент произошел 24 августа около 17.00, его родные написали заявление в полицию.

— Последний раз Сергей выходил на связь 24 августа в 17.00, как раз в этот момент он был в такси. Но домой он так и не доехал, - сообщила подписчица сообщества «Подслушано в Искитиме» впосте о поиске Сергея.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просят обратиться в полицию или позвонить по номеру 02 или 112.

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