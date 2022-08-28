«Выла, просила о помощи»: под Новосибирском собака двое суток мучилась в капкане живодера

Животное удалось вызволить из норы. Фото: t.me/animal_nsk

Сибирячка спасла собаку из капкана в овраге под Новосибирском: об этом рассказали зоозащитники из группы zoozashita.

— Двое суток, не замолкая от боли, собака визжала, скулила, выла, просила помощи. Местные жители хотели ей помочь, но никто не мог ее найти. Вчера одна из женщина решила спуститься в овраг к ручью. Там, среди кучи мусора и хлама, увидела собаку, с цепью и с огромным капканом на лапе, — сообщили зоозащитники.

Женщина не смогла сама поймать собаку: она пыталась спрятаться, визжа от боли. Сибирячка обратилась в МЧС, оттуда сообщение передали волонтерам из группы zoozashita. Вместе им удалось освободить животное и доставить в ветклинику. Они объявили сбор помощи животному в telegram-канале animal_nsk.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер