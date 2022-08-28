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Происшествия28 августа 2022 3:52

В Новосибирске спасатели вызволили годовалую девочку из закрытой комнаты

Ребенка передали родителям
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Ребенок оказался заперт, родители не могли открыть дверь сами

Ребенок оказался заперт, родители не могли открыть дверь сами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске годовалая девочка оказалась заперта в комнате. Вызов спасателям поступил днем 27 августа с улицы Железнодорожная.

- Выяснилось, что в закрытой комнате находится грудной ребёнок: взрослые попасть к девочке не могли, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Спасатели обеспечили доступ в комнату, девочку 2021 года рождения передали родителям.

К счастью, девочка за то время, что была одна в запертой комнате, не пострадала, медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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