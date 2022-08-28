В Новосибирске спасатели вызволили годовалую девочку из закрытой комнаты

Ребенок оказался заперт, родители не могли открыть дверь сами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске годовалая девочка оказалась заперта в комнате. Вызов спасателям поступил днем 27 августа с улицы Железнодорожная.
- Выяснилось, что в закрытой комнате находится грудной ребёнок: взрослые попасть к девочке не могли, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Спасатели обеспечили доступ в комнату, девочку 2021 года рождения передали родителям.
К счастью, девочка за то время, что была одна в запертой комнате, не пострадала, медицинская помощь ребенку не потребовалась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер